Tierklinik Parndorf:40.000 Tiere behandelt, darunter sibirischer Tiger

Seit 2013 sorgt das 65-köpfige Team um Dr. Elisa Gamperl-Mikula, Mag. Sonja Redl und Boris Mikula 7 Tage die Woche, 24 Stunden am Tag für die Gesundheit von Kleintieren. Bisher wurden an die 40.000 Tiere behandelt. Exotischster Notfall-Patient: ein sibirischer Tiger!

Mittlerweile ist die Tierklinik Parndorf einer der größten Arbeitgeber in der Region. Angeboten werden im Rahmen der 24/7-Öffnungszeiten Notfallversorgung sowie alle tiermedizinischen Fachgebiete. Die meisten Patienten werden von Tierärztinnen und Tierärzten an die Klinik überwiesen. Dort stehen den Fachärztinnen und Fachärzten modernste diagnostische Geräte zur Verfügung. Wenn die Diagnose erstellt bzw. der Eingriff ausgeführt wurde, werden die Tiere wieder an den betreuenden Arzt oder die betreuende Ärztin rücküberwiesen.

Die Tierklinik Parndorf genießt vor allem auf den Gebieten der Inneren Medizin, der Ultraschalldiagnostik und der Onkologie (Krebstherapie) einen ausgezeichneten Ruf im gesamten Land. Gründerin und Klinikleiterin Elisa Gamperl-Mikula verfügt über einen Master für Innere Medizin, ein ÖTK-Diplom in Onkologie und ist auch auf Ultraschall und Kardiologie spezialisiert. Selbst zytologische (zellbiologische) Untersuchungen am Mikroskop führt sie gleich im Haus durch. Sonja Redl, die zweite Gründerin und Klinikleiterin, ist spezialisiert auf Allgemeinchirurgie und Gynäkologie und ist 24/7 in Bereitschaft. „Dadurch, dass in der Klinik 24 Stunden am Tag Fachärztinnen und -ärzte zur Verfügung stehen, können wir im Notfall rund um die Uhr kompetent eingreifen“, erklärt sie.

Gratis Fortbildung für Tierärztinnen und Tierärzte

Dr. Gamperl-Mikula sondern sorgt auch für die Weiterbildung von Jungärztinnen und -ärzten sowie zuweisenden Kolleginnen und Kollegen: „Wir geben unser Wissen und unsere Erfahrung gerne an unsere Kolleg*innen weiter. Schließlich sind wir alle dem Tierwohl verpflichtet und wenn ein Tier bereits mit einer korrekten Verdachtsdiagnose zu uns kommt, sparen wir wertvolle Zeit und retten damit eventuell sogar das Leben des Hundes oder der Katze“, so Gamperl-Mikula.

Als drittgrößter Arbeitgeber des Ortes mit 65 Mitarbeitenden ist die Tierklinik Parndorf ein wichtiger Wirtschaftsfaktor in der Region. 2013 hat man mit sieben Mitarbeitern begonnen, heute sind es bereits 65. Jedes Jahr werden rund 6000 Tiere behandelt. „Stete Investitionen – in die Menschen, die Infrastruktur, die Ausstattung – sind ein Muss. Als Arbeitgeber in einer exponierten Lage müssen wir mit Qualität punkten“, betont Boris Mikula, kaufmännischer Geschäftsführer und Gesellschafter.

Nachhaltig zukunftsfit

Seit 2020 stellt eine Photovoltaikanlage am Dach des Gebäudes die Stromversorgung sicher. 2022 wurde das Nachbargrundstück gepachtet und ein weiterer Parkplatz für die Kund*innen errichtet. Außerdem wurde die Klinik um drei Ordinationsräume erweitert und die Hausapotheke modernisiert. Zur bildgebenden Diagnostik stehen derzeit drei High-End-Ultraschallstandgeräte und ein tragbares Gerät für Notfälle zur Verfügung. Eine hochmoderne Endoskopie sowie ein großes internes Labor komplettieren die Möglichkeiten in der Diagnostik vor Ort. Die Erfolge in der Physiotherapie können apparativ durch ein Unterwasserlaufband sowie Laser- und Stromtherapie verbessert werden.

Wünsche zum 10. Geburtstag: Mehr Anerkennung für Rund-um-die-Uhr-Dienst

Zum Klinik-Geburtstag wünscht sich die medizinische Leiterin Dr. Elisa Gamperl-Mikula: "...eine gute Zusammenarbeit und einen produktiven Austausch mit unseren überweisenden Tierärztinnen und -ärzten. In der heutigen Zeit ist es wichtig, wieder mehr aufeinander zuzugehen. Ich wünsche mir, dass die Leute miteinander reden und einander zuhören, denn nur so entsteht Vertrauen. Das kommt auch den Vierbeinern zugute und wir können unseren Job als Tierärztinnen und Tierärzte gut machen.“ Mag. Sonja Redl ergänzt: „Ich wünsche mir ein vermehrtes Verständnis dafür, dass das Aufrechterhalten einer 24h-Versorgung Geld kostet. Wir können nicht aus reiner Tierliebe handeln. Ein vermehrtes Abschließen von Tierkrankenversicherungen würde beiden Seiten helfen.“ Boris Mikula wünscht sich mehr Wertschätzung für die Herausforderung, 365 Tage im Jahr, 24 Stunden am Tag die bestmögliche Versorgung sicherzustellen. Wertschätzung und Dankbarkeit würden mehr als alles andere motivieren.