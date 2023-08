Fusion von vier Banken zur Raiffeisen Bezirksbank Neusiedl Ost

„Die Fusion wurde von den übergebenden Banken in ihren Generalversammlungen vom 25. und 26. Juli beschlossen. Die Generalversammlung der übernehmenden Bank fand dazu am 28. Juli statt. Die technische Fusion wird am 22. September erfolgen und unmittelbar darauf auch die Eintragung ins Firmenbuch“, meldet die Raiffeisenlandesbank Burgenland in einer Aussendung.

Neue Bank, neuer Name: Raiffeisen Bezirksbank Neusiedl Ost

Die neugeschaffene Raiffeisen Bezirksbank Neusiedl Ost wird die Bankleitzahl 33038 führen, die bisher für die Raiffeisenbank Dreiländereck Bgld-Nord gegolten hat. Für die Kunden der anderen drei Institute (Raiffeisenbanken Neusiedlersee-Seewinkel, Seewinkel-Hansag, Heideboden) bedeutet das als einzige Änderung, dass sie eine neue IBAN bekommen.

Hauptsitz in Nickelsdorf

Die Raiffeisen Bezirksbank Neusiedl Ost wird ihren Hauptsitz in Nickelsdorf haben und über 13 Standorte verfügen: Nickelsdorf, Illmitz, Pamhagen, Apetlon, Zurndorf, Deutsch-Jahrndorf, Pama, Kittsee, Edelstal, Andau, Wallern, St. Andrä, Halbturn. Obmann der neuen Bank ist Franz Buchta, Aufsichtsratsvorsitzender DI Helmut Gangl. Mit der Geschäftsleitung betraut werden: Dir. Johannes Andert, Dir. Erich Handig und Mag. Michael Fritz.

Die neue Bank in Zahlen

Mit einer Bilanzsumme von 750 Millionen Euro und rund 30.700 Kunden zählt die Raiffeisen Bezirksbank Neusiedl Ost zu einem Schwergewicht unter Österreichs Raiffeisenbanken. Es werden Kundeneinlagen von derzeit 651 Millionen Euro verwaltet, die Ausleihungen an Kunden betragen 351 Millionen Euro.

Warum fusioniert?

Es entstehe eine moderne Genossenschaft mit allen Vorteilen des Miteinander und regionalen Funktionären, die ihre Kenntnis der Kundenbedürfnisse einbringen, heißt es in der Aussendung. Mit der Fusion entstehe ein leistungsstarker und kompetenter Partner in allen Bankbereichen. Der gemeinsame Weg von bisher vier eigenständigen Banken bringe Expertinnen und Experten aus allen Bankbereichen zusammen. So werde eine individuelle Kundenbetreuung sowohl in persönlicher als auch in digitaler Form für Firmenkunden aus allen Branchen ebenso wie für private Kunden gewährleistet.

Mit 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist die Raiffeisen Bezirksbank Neusiedl Ost ein wichtiger Arbeitgeber im Bezirk. Sie deckt mit ihrem breiten Filialnetz von 13 Standorten die gesamte Region im Osten des Bezirks Neusiedl optimal ab und ermöglicht für ihre Kunden kurze Wege zur persönlichen Beratung.

„Für unsere Kunden ändern sich bei drei Banken die Bankleitzahl und deshalb auch die IBAN. Gegen diese kleine Änderung stehen große Vorteile: Unsere Kunden dürfen dank unserer 70 hochspezialisierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter qualitativ hochwertige Beratung zu allen bankspezifischen Fragen erwarten“, so der designierte Obmann Franz Buchta.