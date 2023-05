17. Juni Nationalpark Neusiedler See lädt Mädchen zum Forscherinnentag

Lesezeit: 2 Min BR BVZ Redaktion

Foto: LMS

E ine Schnitzeljagd in der Nationalparkausstellung, selbst Pflegeprodukte herstellen, mit Photovoltaik experimentieren, Insekten unter dem Mikroskop beobachten und sich auf der Bastelstation austoben - das erwartet Mädchen im Alter von 9 bis 11 Jahren am 17. Juni beim Forscherinnentag in Illmitz.