Eine Papiermaschine, zerlegt in zwei Teile, tritt am Mittwoch, 1. August, ab 22 Uhr mit Begleitfahrzeugen ihren Weg von Nickelsdorf im Bezirk Neusiedl am See in Richtung Steiermark an. Die XXL-Schwertransporter starten am Grenzübergang.

Zwei Nächte benötigt das Spezial-Team, um die 7,4 Meter breiten und 170 Tonnen schweren Megatransporter über die Autobahn zu navigieren. In der ersten Nacht führt die Route über die A4, die A2 auf die S6 (Semmering Schnellstraße). Beim Tunnel Ganzstein stoppt der Schwertransport und setzt seine Fahrt dann erst wieder am Donnerstag, 2. August um 22 Uhr fort.

Die XXL-Lkw bewegen sich dann über die S6 und die S36 (Murtal Schnellstraße) bis Judenburg/West. Von dort geht es weiter auf der Bundesstraße bis Pöls. In beiden Nächten ist daher auf diesen Routen mit Verzögerungen zu rechnen.