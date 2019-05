Bereits im Februar wurde ein 42-jähriger slowakischer Staatsbürger von Polizeibeamten in einem Zug von Pama nach Kittsee (Bezirk Neusiedl am See) mit vermeintlichem Diebesgut angetroffen und festgenommen. Im Zuge weiterer Ermittlungen konnten Beamte der Polizeiinspektion Parndorf dem Mann insgesamt 18 Straftaten in Wien und dem nördlichen Burgenland nachgewiesen.

Dabei handelt es sich um Einbrüche in Kellerabteile sowie in einen Getränkeautomaten, Fahrraddiebstähle, Suchtgiftmissbrauch, Hehlerei sowie den Gebrauch fremder Ausweise.

Die gestohlenen Gegenstände waren hauptsächlich Bauwerkzeuge (Bohrhämmer und Akkuschrauber), Kleinwerkzeug und Zubehör sowie Fahrräder. Die Gesamtschadenssumme bewegt sich im niedrigen fünfstelligen Eurobereich.

Der mutmaßliche Täter gab bei seiner Vernehmung an, dass er die Einbrüche und Diebstähle zur Finanzierung seiner Drogensucht und zur Bestreitung seines Lebensunterhaltes begangen habe.

Derzeit befindet sich der Mann in einer Justizanstalt in Wien.