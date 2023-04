„Hop on, hop off“-Festival: Musik lag in Podersdorfs Luft .

18 Gastgeber hießen Musikliebhaber am Wochenende in Podersdorf Willkommen als das „Hop on, hop off“-Festival in Szene ging. Heimische Musikschaffende rockten die verschiedensten Locations - vom Kaffeehaus über Gasthäuser und Heurigen bis hin zur Diskothek. Besonderes Highlight: ein englischer Doppeldeckerbus, der die Gäste von einer „Bühne“ zur nächsten brachte. Auch einige Familien nutzten die Möglichkeit, um mit ihren Kindern eine kleine Rundfahrt durch das Dorf im originellen Gefährt zu machen.