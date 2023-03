2. April Parndorf erinnert an Opfer des Nationalsozialismus

Birgit Böhm-Ritter

Foto: Birgit Böhm-Ritter

M it einer neuen Gedenkstätte vor dem Eingang zum Friedhof erinnert man in der Gemeinde nun den Parndorfer Opfern des Nationalsozialismus. Eröffnet wird das Mahnmal am 2. April um 14 Uhr. Die Opfer – Juden, geistig oder körperlich behinderte und (politisch) anders denkende Menschen – sind hier mit Namen, Geburtsjahr und soweit bekannt Sterbejahr angeführt. Mit dieser Gedenkstätte soll das Andenken an diese Menschen dauerhaft gesichert sein.