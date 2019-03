Sensationelle Angebote und Top-Aktionen

Der Autofrühling 2019 läuft in Neusiedl am See und Weiden am See von 22. bis 24. März. Sechs Autohäuser laden wieder gemeinsam zu Tagen der offenen Tür ein.

Drei Tage lang haben Interessierte die Gelegenheit, ohne Kaufdruck das komplette Angebot und alle Servicemöglichkeiten von sechs Autohäusern kennenzulernen. Und das direkt vor der Haustür – der regionale Wirtschafts-Standort Neusiedl am See und Weiden am See wird durch die Zusammenarbeit der Autohäuser noch mehr gestärkt.

Beim Autokauf braucht man nicht in die Ferne zu schweifen, lokale Betriebe und bekannte Menschen sind die besten Ansprechpartner, schließlich gilt: Die Anschaffung eines Fahrzeuges ist Vertrauenssache!

Während der Tage der offenen Türen präsentieren die Autohäuser, eine große Vielzahl an Modellneuheiten, Sondermodellen, Nutzfahrzeugen und alternativ betriebenen Fahrzeugen. Ein großes Gewinnspiel und zahlreiche Angebote und Aktivitäten der einzelnen Häuser runden das Angebot des Autofrühlings.

Unter dem Motto „Schau aufs Burgenland!“ wurde von der Wirtschaftskammer Burgenland eine Kampagne gestartet, die Bewusstsein für den Einkauf im Burgenland schaffen und die Kaufkraftbindung erhöhen soll. Diese Kampagne unterstützt auch der Autofrühling Neusiedl am See und Weiden am See. Zusätzlich zu den Modellneuheiten bieten die einzelnen Autohäuser ein vielfältiges Programm. Geöffnet ist am Freitag von 7:30 bis 18 Uhr, am Samstag von 9 bis 18 Uhr und am Sonntag von 9 bis 16 Uhr.

Mehr Informationen über die Autohäuser auf facebook.com/AutofruehlingNeusiedlAmSee und auf den Websites der einzelnen Autohäuser.

Unterstützer und Sponsoren

Kooperationspartner ist Firma s´wash die smarte Autopflege mit sechs SB-Waschplätze, einen XXL-Waschplatz, sieben SB-Saugerplätze sowie eine High-End-Autowaschanlage sowie der A1-Shop Neusiedl am See, der sein Smart-Home Produkt live im Autohaus Kamper präsentieren wird.