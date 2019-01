Weil seine Freundin, mit der er von 2007 bis 2015 eine außereheliche Beziehung gepflegt hatte, mit ihm Schluss machte, wurde ein bis zu diesem Zeitpunkt angesehener Schuldirektor aus dem Burgenland straffällig. Für einen Teil der angeklagten Straftaten ist das im Mai 2018 verhängte Urteil bereits rechtskräftig, zu zwei Vorwürfen musste der Prozess in der Vorwoche wiederholt werden.

Das aktuelle Urteil will der Schuldirektor neuerlich mit einem Rechtsmittel bekämpfen.

Im Mai 2015 hatte die langjährige Geliebte mit dem Schuldirektor Schluss gemacht, für ihn brach eine Welt zusammen. Vor Gericht erzählte er von einem Suizidversuch Anfang Juni 2015. Vor seiner Gattin hatte er die Affäre jahrelang geheimgehalten.

Briefe mit peinlichem Inhalt verschickt

Dass die Geliebte rasch eine neue Beziehung einging, konnte der Schuldirektor kaum verkraften. Er begann kompromittierende Briefe in ihrem Namen zu schreiben, die er an das Gemeindeamt, die Feuerwehr, Gewerbetreibende und Freunde in ihrem Wohnort verschickte.

Der neue Freund der Ex-Geliebten hat drei Kinder. Um deren persönliche Daten herauszufinden, beauftragte der Schuldirektor seinen Sekretär, bei der Gemeinde Abfragen im Zentralen Melderegister vornehmen zu lassen. Dazu sei der Schuldirektor nicht befugt, so die Staatsanwaltschaft, weshalb er wegen Amtsmissbrauchs angeklagt wurde.

Auch die Kinder erhielten nun Post, angeblich von der Ex-Geliebten des Schuldirektors, der neuen Freundin ihres Papas. Nicht nur, dass darin von sexuellen Dingen die Rede war, der Schuldirektor schickte auch CDs mit pornografischen Inhalten mit.

Rechtskräftig verurteilt war der Angeklagte 2018 bereits wegen gefährlicher Drohung, Verleumdung und versuchter Bestimmung zur falschen Beweisaussage worden.

Der Oberste Gerichtshof hob jedoch das Urteil hinsichtlich der Vorwürfe des Amtsmissbrauchs und der beharrlichen Verfolgung auf, weshalb vorige Woche der Prozess von einem Schöffensenat unter dem Vorsitz von Richterin Daniela Berger neu aufgerollt wurde.

Der Schuldirektor bekannte sich nicht schuldig. „Der größte Fehler war, nach meinem Selbstmordversuch nicht in Therapie gegangen zu sein“, sagte er.

Er soll seiner Ex-Geliebten an deren Wohnorten in Niederösterreich und Wien aufgelauert haben, was er bestreitet. Ein Zusammentreffen in Niederösterreich sei zufällig gewesen. „Es gab keinen Anlass, vor mir Angst zu haben. Es gab nie ein böses Wort zwischen ihr und mir“, sagte der suspendierte Schuldirektor.

Als Zeugin befragt wurde eine ehemalige Lehrerin, die dem Schuldirektor geholfen haben soll, die Briefe an die Kinder abzutippen, weshalb gegen sie ebenfalls ein Strafverfahren geführt wurde, das mit einer Diversion geendet hat. Über die Ex-Geliebte ihres früheren Vorgesetzten sagte die pensionierte Lehrerin: „Sie hat es sehr abgetan, wie es ihm ging. Es hat sie nicht sehr getroffen.“

Staatsanwältin Beatrix Resatz bezeichnete das Verhalten der ehemaligen Lehrerin, die auch als Vermittlerin zwischen dem Schuldirektor und der Ex-Geliebten tätig war, als „verwerflich“.

„Ich ging davon aus, dass es um die Schulerhaltungsbeiträge ging“, berichtete jener Gemeindemitarbeiter, der für den Schuldirektor die Abfragen aus dem Melderegister durchführte. Nachsatz: „Alles andere macht keinen Sinn und ist rechtlich nicht erlaubt.“

Als Privatperson hätte der Schuldirektor die Auskunft über die persönlichen Daten der Kinder nicht bekommen.

Nach Abschluss des Beweisverfahrens fasste Staatsanwältin Beatrix Resatz zusammen: „Es war von ihm intendiert, seiner Ex-Geliebten eins auszuwischen. Es war sein gekränktes Ego, seine Ehe, die fast wegen dieser Geschichte zerbrochen wäre. Seine Intention war, die Beziehung zwischen der Ex-Geliebten und deren neuen Freund zu stören.“

Neuerlich schuldig gesprochen

Das Urteil lautete auf schuldig zu beiden Vorwürfen. Verhängt wurden eine Geldstrafe im Ausmaß von 4800 Euro und eine bedingte Freiheitsstrafe von neun Monaten.

Zusätzlich zum bereits bezahlten Schadensersatz muss der Schuldirektor an seine Ex-Geliebte und deren Freund weitere 1500 Euro bezahlen.

Beide litten massiv unter den Verleumdungen durch den Schuldirektor und klagten den verursachten Schaden auch zivilrechtlich ein.

Die Staatsanwältin verzichtete auf Rechtsmittel, der Schuldirektor meldete Strafberufung und Nichtigkeitsbeschwerde an. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.