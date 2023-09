Bewegter Ferienausklang beim Sport- und Spielefest in Neusiedl am See .

20 Vereine präsentierten sich beim Neusiedler Sport- und Spielefest im Seebad: von den Blaulichtorganisationen über verschiedensten Sportvereine, Seepfadfinder und Jungschar bis hin zum Fotoclub. Mitmachen und probieren lautete das Credo. Am Ende warteten beim Stand der Stadtgemeinde gegen einen gut gefüllten Stempelpass tolle Überraschungen .