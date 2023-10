Gruseltage im Podersdorfer Strandbad

Am PODOBEACH wird heuer erstmals Halloween gefeiert, und zwar richtig groß und äußerst gruselig. Ab kommenden Samstag treiben singende Zombies, sprechende Hexen, Geister, Spinnen und andere schauderhafte Gestalten am Areal der PODOplay Familien-Erlebniswelt elf Tage lang ihr Unwesen. Halloween-Fans und Familien mit Kindern können eintauchen in eine geheimnisvolle Atmosphäre und verschiedenen Themenwelten auf eigene Faust erkunden. Eine Portion Mut braucht es, um das Labyrinth des Grauens zu durchqueren – vorbei an leuchtenden Geistern und Hexen, musizierenden Skeletten und einem sprechenden Hologramm-Spiegel. Gänsehaut-Momente sind auch beim Besuch des Zombie-Friedhofs mit lebensgroßen Skeletten garantiert. Perfekt in Szene gesetzt werden alle Stationen mit aufwendiger Dekoration, mystischen Licht- und Toneffekten und dem Einsatz von Nebelmaschinen. Entlang des Gruselpfades gibt es insgesamt zwölf Stationen.

Zum Fürchten und Staunen sind die großköpfigen Halloween-Gestalten, die an beiden Samstagen und am Dienstag (31. Oktober) zwischen 18 und 20 Uhr als Walking Acts durch das Gelände spazieren. Als absolutes Show-Highlight treten waghalsige Feuerkünstler und Schwertschlucker auf.

Im Restaurant SUNBAY wird ein Themen-Buffet kredenzt, zur Auswahl stehen Zaubertrank, Vampir-Blutsuppe und Speisen wie Warewolf Delight und verwunschene Kürbisse. Im Gruselshop können sich Gäste mit Halloween-Accessoires eindecken.

Samstag, 21. bis Dienstag, 31. Oktober

Eingang: Kassa E2/PODOplay Familien-Erlebniswelt

Beginn: 9 Uhr, Ton- und Lichteffekte ab 17 Uhr

Ende: 21 Uhr

Eintrittsticket bis 20 Uhr; Kinder bis 15 Jahren: 2,90 €, Erwachsene: 4,90 €

www.podobeach.at