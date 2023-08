Schlepperin Nickelsdorf: „Wollte Kirchen besichtigen“

Am 14. August wurde der Mann am Landesgericht Eisenstadt wegen Schlepperei zu 22 Monaten Freiheitsstrafe verurteilt.

Am 9. April dieses Jahres hatten Polizisten beobachtet, wie ein Nissan mit ungarischem Kennzeichen kurz vor dem Grenzübergang Nickelsdorf am Rand der Bundesstraße B10 eingeparkt wurde.

Selbst im Kofferraum hockten Flüchtlinge

Die Beamten führten eine Personen- und Fahrzeugkontrolle durch und stellten fest, dass am Beifahrersitz eine Frau mit einem Kind am Schoß saß. Auf der Rückbank drängten sich vier Erwachsene, im Kofferraum hockten zwei Männer und ein Kind, eingekeilt zwischen Rucksäcken.

„Eine Frau am Rücksitz war dehydriert“, sagte einer der damals beteiligten Polizisten vor Gericht aus.

Der Lenker verfügte über einen deutschen Konventionsreisepass, die neun Flüchtlinge, allesamt türkische Staatsbürger, konnten sich nicht ausweisen.

Bei seiner Einvernahme gab der Lenker an, dass er sich in Budapest diverse Kirchen habe anschauen wollen.

Als er danach wieder nach Deutschland zurückkehren wollte, habe er kein Zugticket kaufen können. Zwei arabisch sprechende Männer hätten ihm eine Mitfahrmöglichkeit angeboten, diese habe sich jedoch als Schlepperfahrt herausgestellt.

Er sei in einem Wald von drei Männern bedroht worden und habe die Flüchtlinge transportieren müssen, behauptete der Syrer.

Verantwortung war widersprüchlich

Die ermittelnden Beamten stellten diverse Widersprüche in seiner Verantwortung fest. Beispielsweise seien am Handy des Verdächtigen keine Suchanfragen zu Kirchen in Budapest gefunden worden.

Vor Gericht gab der in Deutschland lebende Syrer schließlich zu, wegen seiner Schulden in der Höhe von 3.000 Euro eingewilligt zu haben, die Schlepperfahrt durchzuführen. Sein Auftraggeber habe behauptet, es sei keine Straftat, wenn er Leute von der Grenze abhole.

„Hatten die Menschen ausreichend Platz im Auto?“, fragte Richterin Melanie Gschiel.

„Sie hatten es nicht so bequem“

„Sie hatten es nicht so bequem“, gab der Angeklagte zu.

1.000 Euro hätte er für diese Fahrt bekommen sollen, für die Zukunft seien ihm pro Fahrt sogar 4.000 bis 5.000 Euro in Aussicht gestellt worden.

„Tatsächlich wusste ich nicht, dass es so eine Straftat ist, mit der man ins Gefängnis kommt“, sagte der Angeklagte am Ende des Prozesses. Er wies darauf hin, dass er in Deutschland Frau und Kind habe.

Der Syrer wurde wegen des Schleppens von Personen unter qualvollen Umständen im Rahmen einer kriminellen Vereinigung zu 22 Monaten Freiheitsstrafe verurteilt. Das Urteil ist rechtskräftig.