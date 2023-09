Neusiedl am See: Demonstration für bessere Radwege

Die Bewegung gründete sich aus engagierte Personen - hauptsächlich Eltern - , die sich für kindersichere Fahrradinfrastruktur einsetzen. In mehreren Österreichischen Städten wird dafür am Samstag unter den Motto „Klein und Groß radelt durch die Stadt“ demonstriert. In Neusiedl am See startet die Demo um 14:30 Uhr in der Kellergasse 2 und endet nach fünf Kilometern beim Spielplatz der Bühlgründe.

Die Organisatorinnen der Kidical Mass-Rad-Demo in Neusiedl am See sind Verena Bernardi und Nicole Ploschnik: „Wir möchten damit ein Zeichen setzen, wie wichtig dieses Thema ist und hoffen, dass unser Appell in der Radwegeplanung und Infrastrukturumsetzung der Gemeinde berücksichtigt wird.“