„Bistro Box“ bei Avanti-Tankstelle in Schwechat eröffnet

Wer in den vergangenen Tagen bei der Avanti-Tankstelle gegenüber der Rot-Kreuz-Bezirksstelle getankt hat, dem wird die Veränderung aufgefallen sein. Die Eigenwerbungsfläche der OMV-Tochtermarke ist deutlich geschrumpft, stattdessen wurde eine „Bistro Box“ eingerichtet. Der kleine Laden ist seit 30. März in Betrieb und kommt wie die Tankstelle gänzlich ohne Personal aus. Vielmehr handelt es sich um eine Selbstbedienungs-Pizzeria, die 24 Stunden und sieben Tage die Woche geöffnet hat.

Betrieben wird die „Bistro Box“ von einem Duo aus dem nordburgenländischen Pamhagen. Namentlich sind das Stephan Helm, Cheftrainer der Kampfmannschaft des SKN St. Pölten, und der Vermögensberater Patrick Wurzinger. Die Burgenländer sind in diesem Fall Franchisenehmer der oberösterreichischen Firma „Bistro Box GmbH“, die 2009 als Start-up entstanden war und mittlerweile 48 Standorte zählt. Schwechat ist die zehnte Niederlassung in Niederösterreich.

Pizzaschnitte in zwei Minuten

In der „Bistro Box“ werden bis zu acht verschiedene Varianten an Pizzaschnitten zu einem durchschnittlichen Preis von 4 Euro angeboten. Ausgewählt wird per Bestellterminal, ein Roboter bäckt dann innerhalb von zwei Minuten das Pizzastück. Bezahlt werden kann mit Bankomat- oder Kreditkarte sowie per Smartphone. Darüber hinaus stehen drei weitere Automaten mit Snacks, Getränken und Kaffee zur Verfügung - hier kann bargeldlos aber auch mit Bargeld bezahlt werden.

Der Standort auf dem Tankstellenareal ist nicht zufällig gewählt, vielmehr verspricht er eine rege Frequenz. Tanken muss nun einmal jeder, der ein Kraftfahrzeug fährt. Und laut Betreiber Patrick Wurzinger gebe es dort schon „ordentlich Bewegung, für dass, dass der Standort erst so kurz geöffnet ist“, wie er im NÖN-Gespräch erklärt. Er und sein Geschäftspartner Stephan Helm hegen auch bereits Überlegungen für weitere Standorte zwischen dem nördlichen Burgenland und der Wiener Stadtgrenze.

