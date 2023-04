29. und 30. April Kunstauktion in Gols: Der „Regenbogenmaler“ für den Sterntalerhof

Lesezeit: 2 Min Birgit Böhm-Ritter

Fritz Traudtner aus Podersdorf experimentiert gerne mit vielen Farben. 130 seiner Werke spendet er für eine Auktion zugunsten des Kinderhospiz Sterntalerhof Foto: Birgit Böhm-Ritter

Werbung

„Ich male, so lange ich den Pinsel halten kann“, sagt Fritz Traudtner. Und das ist gut so, denn der Podersdorfer malt immer wieder gerne für einen guten Zweck. 130 seiner Werke stellt er nun im Rahmen einer besonderen Kunstauktion im Golser Jetel-Haus aus. Der Erlös aus der Veranstaltung kommt dem Kinderhospiz Sterntalerhof in Loipersdorf-Kitzladen zugute.