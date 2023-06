Tipp: Sommerfest im Neusiedler Sonnenmarkt

Der Samariterbund Burgenland und die soogut Sozialmarkt GmbH laden am Freitag, den 30. Juni, zum großen Sommerfest in die Wiener Straße 62 in Neusiedl am See. Von 12 bis 16 Uhr stehen Begegnung, Spiel und Spaß für Groß und Klein auf dem Programm: Mit Spielangeboten für die Jüngsten, Kinderschminken und einer Tombola ist ein unterhaltsamer Nachmittag für alle Besucher:innen garantiert. Speis und Trank aus dem beliebten Sonnencafé dürfen dabei nicht fehlen!

Sowohl der SamLa kids, das Second-Hand Geschäft für Kinderwaren, als auch das im Sonnenmarkt beheimatete Lebensmittelgeschäft laden am Tag des Festes zum Stöbern und Einkaufen ein.

Sonnenmärkte als Begegnungsorte für Groß und Klein

Im Burgenland betreibt der Samariterbund zwei Sonnencafés, in Mattersburg und Neusiedl am See, als gemütliche Orte der Begegnung. Wer Hilfestellung bei konkreten Problemen benötigt, kann auf Wunsch eine Sozialberatung in Anspruch nehmen. Die den Cafés angeschlossenen Second-Hand-Läden SamLa kids bieten ein umfangreiches Sortiment an Kinderbedarf. Die Soogut Sozialmarkt GmbH betreibt in beiden Sonnenmärkten Lebensmittelgeschäfte für Kund:innen mit eingeschränktem Einkommen.