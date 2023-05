Start für die große Burgenland Tour in der Marillengemeinde Kittsee

Die große Burgenland Tour ist zurück: Unter dem bewährten Motto „7 Tage, 7 Bezirke, 7 Abenteuer“ wandert der ORF Burgenland von 18. bis 24. Mai durch das Land. Nach dreijähriger Pause findet die beliebte Publikumswanderung wieder statt, wobei von Nord bis Süd wieder sieben attraktive Rundwanderrouten von etwa 16 bis 18 Kilometer warten.

Am Starttag warteten knackige 10 Grad Außentemperatur am Morgen auf die hartgesottensten Wanderer. Unter dem Motto „es gibt kein schlechtes Wetter, sondern nur schlechte Kleidung“ nahmen rund 350 Personen am ersten Tourtag in Kittsee teil. Einen romantischeren Start konnte es auch kaum geben: Vor dem Schloss Kittsee gab es ein g'schmackiges Frühstück mit einem besonderen Schmankerl aus der Marillengemeinde. Mit Marillenkuchen stimmten sich die Teilnehmer auf einen perfekten Wandertag ein, bevor ORF-Moderator Michael Pimiskern um 10 Uhr das Startzeichen gab.

Das große Schaubacken in Ströcks Urbäckerei

Entwicklungsbäcker Pierre Reboul gab einen Einblicke in das geschichtsträchtige Haus am Joseph-Joachim-Platz 7, in dem mit Johann Michael Hüttlinger ein Ströck-Vorfahre vor 150 Jahren zu backen begann. Während das familiengeführte „Back-Imperium“ Ströck in den 1970er Jahren in Wien sukzessive wuchs, blieb der alte Backofen in Kittsee seit 1968 kalt. Bis das Haus es vor ein paar Jahren zum Verkauf stand und Gerhard Ströck zuschlug. Der 150 Jahre alten Holzbackofen, der liebevoll und detailgetreu renoviert wurde, ist nun seit wenigen Monaten wieder in Betrieb. Die Tour-Teilnehmer durften hier traditionelle Backkunst erleben und sich das Kittseer Bio-Holzofenbrot schmecken lassen. Musikalisch begleitet Uschi Zezelitsch mit jazzigen Sounds durch den Nachmittag.

Weitere Tour-Orte

Der ORF lädt in Zusammenarbeit mit der BVZ, Burgenland Tourismus, der Raiffeisen Nachhaltigkeitsinitiative Burgenland und der Wirtschaftskammer alle ein, die Wanderschuhe zu schnüren und das Burgenland auf gemütliche Art während der gesamten Strecke, einer Tagesetappe oder auch nur während eines Teilstückes zu erkunden.

19. Mai Trausdorf: 9 Uhr im Pfarrgarten

20. Mai Loipersbach: 8.30 Uhr im Schwimmbad

21. Mai Kobersdorf: 8.30 Uhr im Schloss

22. Mai Hannersdorf: 8.30 Uhr am Hannersberg

23. Mai Rauchwart: 8.30 Uhr beim Badesee

24. Mai Jennersdorf: 8.30 Uhr im Freibad

Großer Wert wird im heurigen Jahr auf das Thema Nachhaltigkeit gelegt. Ganz im Sinne der wunderschönen Natur, die „erwandert“ wird, will man in diesem Jahr auf eine möglichst umweltbewusste Umsetzung dieses großen Ereignisses setzen. Die Wanderer werden daher gebeten, sich die eigene Mehrwegflasche in den Rucksack mit einzupacken, um sich an den Labestationen umweltbewusst mit Nachschub an nötigen Flüssigkeiten versorgen zu können.

Die Teilnahme ist kostenlos und erfolgt auf eigene Gefahr!

