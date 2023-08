Neusiedler Polizei wies Duo 53 Straftaten nach

50.000 Euro beträgt der Schaden, der zwei Männern nach einer Serie von Diebstählen im Burgenland, in Niederösterreich und Wien zur Last gelegt wird. Die Verdächtigen im Alter von 31 Jahren sind Angaben der Landespolizeidirektion in Eisenstadt vom Mittwoch zufolge in Haft. Das Duo war von September vergangenen Jahres bis Mai 2023 am Werk.

Beamte der Kriminaldienstgruppe der Polizeiinspektion Neusiedl am See haben den ungarischen Staatsbürgern 53 Straftaten nachgewiesen. Es seien meist Schlösser aufgebrochen und Fahrräder, E-Scooter und Mopeds, aber auch Fahrzeugreifen und Sportartikel gestohlen worden. Die Verdächtigen seien mehrmals wöchentlich mit Mietfahrzeugen aus Ungarn eingereist. Das Diebesgut verkauften sie laut Polizei meist auf Märkten in ihrer Heimat.

Ausgangslage der Klärungen war ein Mopeddiebstahl im April in Neusiedl am See. Ein Verdächtiger zeigte sich umfassend geständig, der zweite verweigerte die Aussage, teilte die Landespolizeidirektion mit.