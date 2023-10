Von „gselchten Schülern“ und schlechten Betragensnoten

Organisiert wurde das Jubiläumstreffen der ersten Absolventinnen und Absolventen des Neusiedler Gymnasiums von Michaela Sattler und Konstanze Heider. Sie waren Schülerinnen der beiden allerersten Klassen, als 1965 die Expositur Neusiedl am See des Gymnasiums Eisenstadt gegründet wurde. 19 ihrer Mitschülerinnen und Mitschüler und vier Lehrer, Walter Kaschmitter, Heinz Beibl sowie Walter und Gerhard Pschill folgten der Einladung.

1973, vor 50 Jahren, maturierte der erste Neusiedler Jahrgang. Bis dahin war es allerdings ein holpriger, aber bestimmt sehr aufregender Weg, wie die Erzählungen der ehemaligen Schülerinnen und Schüler vermuten lassen. Unter heute unvorstellbaren Bedingungen wurden damals die Neusiedler Gymnasiasten unterrichtet. Mehrere Jahre lang gab es kein eigenes Schulgebäude. Die Klassenräume lagen in der Stadt verstreut - in der Volksschule (heute Musikschule), im Pfarrheim, im Rathaus und in der Werkhalle Koppitsch.

Vom Unterricht der Werkhalle gibt es eine besonders humorvolle Anekdote, die in der Jubiläumsschrift zum 20. Geburtstags des Gymnasiums nachzulesen ist: Darin ist die Rede von den „geselchten Schülern“, die in einem vernebelten Klassenzimmer kaum zu sehen waren. Die Öfen im Raum erzeugten im Winter kaum Wärme, dafür aber aufgrund eines defekten Kamins jede Menge Rauch. Die Kinder saßen mit Wintermänteln im Klassenraum. „Alle Schüler rochen wie 'geselchte Würste'", heißt es in der Broschüre.

Bei einer Führung im heute hoch modernen Gymnasiumsgebäude durch Direktorin Tanja Bayer-Felzmann tauschten die ehemaligen Schülerinnen und Schüler zahlreiche solcher Geschichten aus, etwa von Freudentränen der Eltern als die Betragensnote nach Jahren endlich „sehr gut“ lautete, oder vom Putztag vor der Eröffnung des neuen Schulgebäudes, die im Oktober 1971 endliche gefeiert werden konnte. Damals wurden die Mädchen - laut Erzählung nur die Mädchen (!) - gebeten, beim Säubern zu helfen.

Beim Klassentreffen wurden jedenfalls viele Erinnerungen ausgetauscht: Und manchesmal lagen diese auch weit auseinander.