Großes Jubiläum in Neusiedls Pfarre

Mit einem Gottesdienst und einem Festakt wurde das Jubilum der Katholischen Frauenbewegung (kfb) in Neusiedl am See gefeiert. Michaela Sattler (im Bild in der Mitte) gab einen Einblick in die Arbeit der kfb.

Foto: kfb Neusiedl am See, kfb Neusiedl am See