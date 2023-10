Musikschule Neusiedl am See: Lebensfreude in den schönsten Tönen

Wer in der Kirchengasse spazieren geht, hört meistens ein Wirrwarr an Tönen und Klängen. Sofort wird klar: „Hier regiert die Musik“. Die Musikschule, prominent vor der Kirche platziert, aber schon arg in die Jahre gekommen, lässt sozusagen mithören – und mitfühlen. Denn auch wenn aus den verschiedenen Proberäumen eine Melange unterschiedlichster Melodien und kein gemeinsames Ganzes erklingt, so ertönt aus den Fenstern doch eine Lebensfreude, die fast nur Musikerinnen und Musiker vermitteln können.

Das bewies Neusiedls Nachwuchs auch am Sonntag, als bei einem großen Konzert in der Mittelschule das 70. Bestandsjubiläum der Musikschule gefeiert wurde. Hier präsentierte Direktorin Johanna Ensbacher gemeinsam mit ihrem Team einer großen Öffentlichkeit das hohe Niveau ihrer Schützlinge.

In der zum Konzertsaal umfunktionierten Sporthalle der Neusiedler Mittelschule gaben Musikschülerinnen und Musikschüler gemeinsam mit ihren Pädagoginnen und Pädagogen unter dem Motto „Musik leben – Tradition pflegen“ ihr musikalisches Können zum Besten. Der Konzertreigen bot einen Überblick über das vielfältige Unterrichtsangebot in Neusiedl am See. Schon die Jüngsten aus der elementaren Musikerziehung über den Kinderchor bis hin zu den etablierten Profimusikerinnen und -musikern wirkten an der Gestaltung des musikalischen Festakts zum Jubiläum mit.

Eduard Ehrenreich begann 1953 mit Pionierarbeit

Seit jeher ist die Neusiedler Musikschule für ihr nachhaltiges Wirken bekannt. So ging etwa das Haydn Orchester aus einer Initiative des ersten Musikschuldirektors Eduard Ehrenreich hervor. Er hat auch den Grundstein für die erfolgreiche Ausbildungsstätte in Neusiedl am See gelegt, auf den seine Nachfolgerinnen Helga Mayer (1982 bis 1987) und Nora Feigl (1987 bis 2018) aufbauen konnten.

Seit 2018 zeichnet nun Johanna Ensbacher für die Leitung der Zentralmusikschule verantwortlich. Sie selbst hat hier als Schülerin ihre Musiklaufbahn begonnen und ist schließlich wieder zu ihren Wurzeln zurückgekehrt. „Auffallend viele Schülerinnen und Schüler unserer Schule bleiben bei der Musik und machen professionell weiter oder sind in Vereinen aktiv. Gleich mehrere sind als Lehrerinnen und Lehrer wieder an die Zentralmusikschule zurückgekommen“, freut sich Ensbacher. Das zeige, dass hier pädagogisch wirklich gute Arbeit geleistet werde.

Von 53 auf 500 Schülerinnen und Schüler

In den vergangenen Jahrzehnten hat sich die Schule enorm weiterentwickelt. 1953 zählte man 53 Schülerinnen und Schüler und vier Pädagogen. Heute unterrichtet ein 28-köpfiges Team rund 500 Kinder und Jugendliche. Die Aufgabenbereiche der Pädagoginnen und Pädagogen beschränken sich nicht mehr auf den Stundenplan in der Zentralmusikschule, musikalische Grundausbildung wird auch in gemeinsamen Projekten mit Schulen vermittelt. Auch beim Flöten-Projekt des Landes Burgenland engagiert sich die Zentralmusikschule. Dabei versuche man vor allem die Lehrerinnen und Lehrer der Volksschulen zu unterstützen, so Ensbacher.

Landesmusikschulreferent Gerhard Gutschik, Bildungslandesrätin Daniela Winkler, Direktorin der Zentralmusikschule Johanna Ensbacher, Bürgermeisterin Elisabeth Böhm und Bildungsdirektor Heinz Zitz Foto: Stadtgemeinde Neusiedl am See

„Musik ist Kultur und kulturelle Bildung, sie passt immer und ist eine Bereicherung für unser Leben. Viele Kinder haben ein musikalisches Talent, das in der Zentralmusikschule Neusiedl am See auf vielfältige Weise gefördert wird. Sie bietet eine gute Basis und öffnet alle Blickwinkel in vielfältige Musikwege. Es ist immer wieder schön, wenn Musikerinnen und Musiker mit ihren Auftritten das musikalische Rahmenprogramm für Festakte gestalten und Veranstaltungen in der Stadt damit verschönern. Herzlichen Dank an Direktorin Johanna Ensbacher und ihr Team und viel Freude weiterhin beim Musizieren!“ so Bürgermeisterin LAbg. Elisabeth Böhm