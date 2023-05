Fliegerbombe in Neusiedl am See gefunden

Während der Feldarbeiten auf der „Hutweide“ stieß ein 49-jähriger Landwirt am gestrigen Nachmittag auf die Fliegerbombe. Er verständigte umgehend die Polizei. Die intervenierende Polizeistreife nahm den Fund in Augenschein und leitete den Sachverhalt an den Entminungsdienst des Österreichischen Bundesheeres weiter. Bis zum Eintreffen der Spezialkräfte nahm die Polizei die Hilfe der Feuerwehr für weiträumige Absperrarbeiten in Anspruch.

Die russische Fliegerbombe mit einer Länge von 76 cm und einem Gewicht von etwa 70kg wurde von den Spezialkräften teilentschärft und unter Begleitung der Polizei zum Truppenübungsplatz des Bundesheeres nach Hölles, Bezirk Wiener Neustadt, verbracht.

