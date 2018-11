Die Polizisten kontrollierten am Donnerstagvormittag, im Zuge einer Schwerpunktaktion einen Sportwagen mit slowakischen Unterscheidungskennzeichen und entdeckten an der vorderen Stoßstange zwei Störsender. Im Inneren des Pkw wurde anschließend eine entsprechende Einschaltvorrichtung für die Sender gefunden.

Anzeige erstattet

Nachdem die 43-jährige, aus der Slowakei stammende, Lenkerin die Störsender entfernt und das Steuergerät ausgebaut hatte, durfte sie ihre Fahrt fortsetzen. Die verbotenen technischen Geräte wurde sichergestellt, eine Anzeige an die zuständige Bezirkshauptmannschaft Neusiedl am See wurde erstattet.