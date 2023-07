Start für Diabetes-Ambulanz in Kittsee

Die Anzahl der weltweiten Diabetiker nimmt drastisch zu. Rund 800.000 Menschen sind in Österreich von einer Diabetes-Erkrankung betroffen, über 30.000 davon auch im Burgenland. Im Jahr 2045 sollen es schon mehr als 1 Million Menschen österreichweit sein. Tendenz weiter steigend. Die Betroffenen werden auch immer jünger. Dabei ist das Bild der Erkrankung, welches man mit dem Stich in den Finger verbindet, um den Blutzuckerspiegel zu messen, längst ein antiquiertes, wenn man mit Betroffen spricht. Mittels Sensor am Körper und App am Smartphone haben Diabetes-Betroffene ihre Werte längst auf moderne Art unter Kontrolle.

Dr. Christoph Schrangl leitet die neue Diabetes-Ambulanz in der Klinik Kittsee. Foto: Schrangl

Ab 1. August bietet die Abteilung für Innere Medizin der Klinik Kittsee – Vorstand: Primar Dr. Erwin Grafl – eine neue Spezialambulanz für Diabetes an. Als Leiter der Ambulanz gewinnen konnte die Klinik Dr. Christoph Schrangl, Facharzt für Innere Medizin, Endokrinologie und Diabetologie, der sowohl in der Klinik Landstraße (Rudolfstiftung) wie auch in einer Praxis in Altlengbach tätig ist.

Mit ihm können Patientinnen und Patienten nun auch in Kittsee jeden Dienstag zwischen 8 und 13 Uhr alle Fragen zu Diabetes mellitus Typ 1 und 2 sowie den neuesten Therapiemöglichkeiten besprechen. Unterstützt wird Dr. Schrangl dabei von zwei Diplomkrankenpflegerinnen der Klinik, Zuzana Spodniaková und Nadine Steiner, sowie von Diätologin Martha Resatz.

Angeboten werden auch Diabetesschulungen, bestehend aus einem ärztlichen Teil, einem pflegerischen Teil sowie einem diätologischen Teil. Auch eine telemedizinische Betreuung wird in das Konzept eingebaut. Zusätzlich versorgt werden können auch Patientinnen und Patienten mit Stoffwechselerkrankungen, wie etwa Fettstoffwechselstörungen, oder Personen mit endokrinologischen Problemen, also von Drüsen-Über- oder Unterfunktionen.

Einen Termin in der neuen Spezialambulanz in der Klinik Kittsee bekommen Patientinnen und Patienten montags bis freitags zwischen 8 und 12 Uhr unter der Telefonnummer 05 7979 35108.

Diabetes Ambulanzen gint es auch täglich in den Kliniken Oberpullendorf, Oberwart und Güssing (nach Vereinbarung).