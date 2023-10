Kittsee: Sozialmarkt Foodpoint eröffnet bald

Sasa Jovanovic, ein gebürtiger Serbe mit Wohnsitz in Wien, eröffnet künftig mit seiner Partnerin Danijela Stevanovic den Foodpoint in Kittsee. Sasa hat bereits Erfahrung in diesem Bereich, nachdem er vor eineinhalb Jahren bei dem Verein „Start Up“ als Abholfahrer begann und in weiterer Folge auch mehrere Filialen von Foodpoint, einem Unternehmen von Start Up, in Wien als Marktleiter betreut hat.

Geschäftsführer Sasa Jovanovic. Foto: Klaus Zwinger

In dem Franchisemarkt werden Waren angeboten, die in anderen Supermärkten nicht verkauft werden konnten. Dies kann aus verschiedenen Gründen der Fall sein - seien es Restposten, kosmetische Mängel an der Verpackung, Über- oder Fehlproduktionen, Obst und Gemüse, das nicht der Norm entspricht oder auch bei nahem oder erreichtem Mindesthaltbarkeitsdatum. Dabei ist es Jovanovic wichtig, noch einmal näher auf dessen Bedeutung einzugehen.

„Das Mindesthaltbarkeitsdatum ist nicht gleich Verfallsdatum“, weiß er aufzuklären. So können die Produkte bei richtiger Lagerung je nach Warentyp teilweise auch noch lange nach dem Erreichen des Mindesthaltbarkeitsdatums einwandfrei genossen werden. Seine Partnerin Danijela führt weiter aus: „In Österreich fallen jährlich hunderttausende Tonnen an Lebensmitteln an, die nicht gebraucht und einfach weggeworfen werden. Das ist ein Irrsinn, dem wir mit unserem Angebot auch entgegenwirken wollen.“

Foto: Klaus Zwinger

Neben einigen Angestellten sind auch ehrenamtliche Mitarbeiter gerne in dem Markt gesehen. „Damit können beispielsweise auch ältere Personen, die sonst alleine zuhause wären, wieder Anschluss an die Gesellschaft finden. Diese müssen dann auch keine Kisten schleppen, sondern können vielleicht eher Gemüse putzen.", so Jovanovic weiter. Außerdem gibt es für die Ehrenamtlichen am Tag auch ein Dankeschön in Form von Waren aus dem Markt im Wert von 20 Euro (der Verkaufswert im herkömmlichen Supermarkt würde dabei rund das Dreifache betragen).

Um sich für den Einkauf in dem Markt zu qualifizieren, braucht man lediglich ein Ausweisdokument, einen Einkommensnachweis und gegebenenfalls einen Nachweis über die laufenden Kosten. „Bei uns gibt es nämlich keine Obergrenze, ab der man nicht mehr kommen dürfte. Das Geld kann mit Mietkosten, Kindern und dem allgemeinen Preisanstieg in letzter Zeit auch knapp werden, wenn man gar nicht so schlecht verdient“, so Jovanovic weiter.

Foto: Klaus Zwinger

Eine Differenzierung etwa zur Pannonischen Tafel ergibt sich laut ihm aus der Tatsache, dass man dort vorgefertigte Körbe zur Verfügung gestellt bekommt, während die Menschen im Foodpoint wie gewohnt einkaufen gehen könnten. „Damit soll auch bei finanziellen Problemen die Autonomie erhalten bleiben“, meint Jovanovic abschließend.