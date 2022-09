Innenminister kündigt Grenzkontrollen zur Slowakei an

Die Grenzkontrollen zwischen Tschechien und der Slowakei starten in der Nacht von heute Mittwoch auf Donnerstag. Der Beschluss in Tschechien dafür erfolgte am Montag, begründet wird die Maßnahme mit wachsender illegaler Migration. Geplant sind die Kontrollen einmal bis 8. Oktober. In Österreich sah sich Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) durch die Handlungsweise Tschechiens jedenfalls zum Handeln gezwungen.

Denn er kündigte heute im Ö1-"Journal um acht" ebenfalls mit Mitternacht Kontrollen an den Grenzen zur Slowakei an. Das betrifft unter anderem die Grenzübergänge Berg (Bezirk Bruck/Leitha) und Kittsee (Bezirk Neusiedl/See, Bgld.). Karner argumentierte die Kontrollen mit möglichen Schlepper-Ausweichrouten über Österreich.

Maßnahme zur "Abschreckung"

"Es ist notwendig das wir reagieren, bevor die Schlepper reagieren", erläuterte er gegenüber Ö1. Wie viele Migranten derzeit über die slowakische Grenze kommen, konnte der Innenminister nicht genau sagen. Die Maßnahme diene jedoch zur "Abschreckung", denn Schlepper würden rasch reagieren können.

Der Großteil der Schleppungen nach Österreich findet derzeit an den Grenzen zu Ungarn, wo nach wie vor kontrolliert wird, statt. Da vornehmlich verdächtige Schlepperfahrzeug, wie weiße Kastenwägen, kontrolliert werden sollen, rechnet Karner nicht mit längeren Wartezeiten für Pendler. Die österreichischen Polizistinnen und Polizisten wären diesbezüglich gut geschult, betont der Innenminister.

Keine Nachrichten aus Neusiedl mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.