Gymnasium Neusiedl: Gymnasiumball kehrt zurück

Am vergangenen Freitag fand beim Karl-Wirt in Winden am See der Gymnasiumball der Schulgemeinschaft des Gymnasiums Neusiedl statt.

Die Band "Dreiaklaung" sorgte dabei für rauschende Stimmung.

Von Mitternachtseinlage bis Tombola war selbstverständlich alles dabei, was einen guten Ball ausmacht. Davon haben sich auch die Ehrengäste Elisabeth Böhm, Bürgermeisterin von Neusiedl am See, Erwin Preiner, Bürgermeister von Winden am See und Thomas Halbritter, der Vizebürgermeister von Neusiedl am See überzeug.

