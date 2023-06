Nickelsdorf: Grüneres Nova Rock durch Nanotechnologie

Die VTA Gruppe aus Oberösterreich reinigt täglich das Wasser für mehr als 250 Millionen Menschen weltweit mit ihrer innovativen Nanotechnologie. Auch Großveranstaltungen wie das Hahnenkammrennen in Kitzbühel oder das Festival Woodstock der Blasmusik in Oberösterreich arbeiten seit Jahren mit der VTA zusammen. Mit dem sogenannten „VTA Liquid Engineering Verfahren“ wird aus schmutzigem Wasser wieder Brauchwasser gewonnen. Die Abwasserreinigung erfordert keinen zusätzlichen Energieaufwand, es wird weniger CO2 in die Atmosphäre freigesetzt und auch die Entfernung von kleinsten Mikroplastik-Partikeln, sowie Medikamentenrückstände aus dem Wasser soll mit der VTA Nanotechnologie ermöglicht werden.

Ein Tropfen der Lösung der VTA in die Röhre voller Schmutzwasser und der Schlamm setzt sich binnen kürzester Zeit am Boden des Gefäßes ab. Foto: Klaus Zwinger

Ewald Tatar, Gründer und Veranstalter des Festivals, zeigt sich davon begeistert: “Ich bin wirklich beeindruckt. Bei Nova Rock wird Nachhaltigkeit schon immer sehr ernst genommen. Deshalb bin ich besonders erfreut, dass wir mit der Firma "VTA - We Clean Water" aus Oberösterreich einen Partner gefunden haben, der das Abwasser des gesamten Festivals mit modernster Nanotechnologie reinigt. Es wird sichergestellt, dass das Wasser, bevor es die Kläranlage erreicht, aufbereitet wird und dann als Nutzwasser wiederverwendet werden kann. Diese innovative Lösung unterstreicht die Bedeutung von Nachhaltigkeit und zeigt, dass auch wir als Festivalveranstalter mit dem richtigen Partner einen Beitrag zum Klimaschutz leisten können.”

Das Becken der Nickelsdorfer Kläranlage mit rund 1.000 Dixi-Klos dahinter, die am Nova Rock zum Einsatz kamen. Foto: Klaus Zwinger

Im heurigen Jahr fielen im Rahmen des Nova Rocks insgesamt 4.500 Kubikmeter Abwasser an, wobei 90 Prozent dieser Abwassermenge in Nickelsdorf verarbeitet, bearbeitet und gereinigt konnte. „Im nächsten Jahr ist das Ziel 100 Prozent, wir haben heuer gesehen, dass da noch Luft nach oben ist“, so Bernhard Scheuringer von der VTA. Durch den Einsatz der Nanotechnologie konnten dieses Jahr knapp 1.100 Kubikmeter Schmutzwasser mehr eingebracht werden, was mehr als 80 Fahrten mit dem Tankwagen entspricht, die ansonsten nach Bruck an der Leitha gegangen wären.