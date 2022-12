Adventdorf in Neusiedl eröffnet

Werbung

Umrahmt von Musik und einem Kinderchor wurde am vergangenen Donnerstag das Adventdorf im Neusiedler Seebad von Stadträtin Isabell Lichtenberger eröffnet. Dort gab es Glühwein, Punsch, kulinarische Köstlichkeiten sowie Handwerkskunst und Kinderunterhaltung. Auch der Nikolaus kam für einen kurzen Besuch vorbei und brachte den Kindern Süßigkeiten. Die Öffnungszeiten sind 8.-11. Dezember, 16.-18. Dezember sowie der 23. Dezember, jeweils ab 16 Uhr. Zudem wird auch ein gratis Shuttle-Service von der Stadt Neusiedl am See angeboten.

