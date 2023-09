Region Neusiedler See: Welterbestatus auf dem Prüfstand

Winkt nun tatsächlich die „Rote Liste“ der gefährdeten Welterbestätten? Die sogenannte „Advisory Mission“ wird sich auf Einladung der Vertragspartner Österreich und Ungarn von 2. bis 5. Oktober vor Ort ein Bild der Entwicklungen in der Region machen. Die Expertengruppe wird vom UNESCO Welterbezentrum, ICOMOS International (Internationaler Rat für Denkmalpflege) und der RAMSAR Konvention entsendet und ist eine Beratungskommission. Ihr Ziel ist es, Lösungen zu finden, um den außergewöhnlichen universellen Wert der Welterbe Kulturlandschaft „Fertö-Neusiedler See“ sicherzustellen.

Für die Umweltschutzorganisation „Alliance for Nature“ ist dieser schon längst gefährdert. Sie pocht seit langem darauf, das Weltkulturerbe „Fertö-Neusiedler See“ auf die „Rote Liste“ zu setzen. Diese ist soetwas wie ein Vorwarnsystem. „Wie die gelbe Karte im Fußball“, erklärt Christian Schuhböck, Generalsekretär von „Alliance for Nature“. Die Zeit dränge, denn seiner Meinung nach, ist es für die „gelbe Karte“, repektive die „rote Liste“ bald zu spät. Das Welterbe sei schon vier Gefahren ausgesetzt: Verbauung des Seeufers durch Tourismusprojekte; Dotierung des Sees mit Fremdwasser, Austrocknung der Salzlacken und Beeinträchtigung durch den Windpark Neusiedl-Weiden am See.

Jener Windpark war auch Gegenstand einer Verhandlung am Bundesverwaltungsgericht in der Vorwoche. Die Umweltorganisation hatte gegen den Genehmigungsbescheid des Amtes der Burgenländischen Landesregierung für das Repowering des Parks eine Beschwerde eingelegt. Die weitaus höheren modernen Windkraftanlagen (bis 240 Meter) würden die UNESCO Welterbestätte noch mehr beeinträchtigen.

Nicht nur das: „Der Neusiedler See wird Schritt für Schritt umzingelt von Windparks“, befürchtet Schuhböck. Große Flächen würden versiegelt, denn auch Fundamente abgebauter älterer Windkraftanlagen würden bestehen bleiben, zählt er zu den beeinträchtigten Sichtachsen im Welterbegebiet, noch ein weiteres Problem auf.

Trotz der selbst eingebrachten Beschwerde, beantragte „Alliance for Nature“ allerdings am Verhandlungstag eine Aufschiebung des Verfahrens bis ein Bericht der „Advisory Mission“ vorliegt. Der 3-köpfige Richtersenat gab dem Antrag jedoch nicht statt.

Eine Erkenntnis aus der fast fünfstündigen mündlichen Verhandlung gibt es noch nicht. Schuhböck befürchtet allerdings, dass die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts ohne Berücksichtigung des Berichtes der Expertenkommission, der „Advisory Mission“, gefällt wird, denn diese hat bis Februar Zeit ihre Ergebnisse zu verschriftlichen. Sollte die Entscheidung zugunsten der Erneuerung des Windparks fallen, dann könnte der Welterbestatus ernsthaft gefährdet sein, laut Schuhböck drohe gar eine Aberkennung des Gütesiegels.

Kritik äußerte Schuhböck auch zum Ablauf der Verhandlung. Es habe vor Ort keine Erklärung gegeben, warum sein Antrag auf Aufschiebung des Verfahrens abgewiesen worden sei. Außerdem spiegle das Protokoll der Verhandlungsschrift den Ablauf der Verhandlung nicht wider, da die Stellungnahmen der Parteien umgereiht worden seien. „Das ist rechtswidrig“, betont der Alliance for Natur-Generalsekretär mit dem Hinweis, dass bereits eine Protokollrüge an das Bundesverwaltungsgericht ergangen sei.