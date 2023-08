UNESCO-Kommission soll Projekte im Welterbegebiet prüfen

Besonders laut äußerte die Umweltorganisation „Alliance For Nature“ immer wieder ihre Sorge um das burgenländische Welterbegebiet. Vor allem die Verbauung rund um den Neusiedler See mit dem Mega-Tourismusprojekt im ungarischen Fertörakos, aber auch auf österreichischer Seite in Breitenbrunn, Oggau, Jois oder Neusiedl am See würden negativ auf das Weltkulturerbe und dessen außergewöhnlichen universellen Wert (engl. outstanding universal value, kurz OUV) wirken. Darüber hinaus wies „Alliance For Nature“ neben der fortschreitenden Austrocknung der Salzlacken und der Gefahr durch eine Dotierung des Grundwassers und des Sees mit Donauwasser zuletzt auch auf das geplante Repowering-Projekt des Windparks Neusiedl/Weiden am See hin.

Letzteres war auch ausschlaggebend, eine Entsendung einer Beratungskommission durch die UNESCO vorzuschlagen: „Da in jüngster Zeit nun auch die Problematik von Windparks nahe der UNESCO-Welterbestätte ,Kulturlandschaft Fertő/Neusiedlersee´ und die Beeinträchtigung der Sichtachsen neuerlich akut geworden ist, wäre es jetzt höchst an der Zeit, dass das UNESCO-Welterbe-Zentrum eine, Advisory Mission' veranlasst, die sämtliche oben beschriebene Projekte auf ihre Welterbe-Verträglichkeit prüfen sollte“, schreibt „Alliance For Nature“ in einem Bericht, der der BVZ vorliegt, an das UNESCO Welterbe-Zentrum.

Foto: Birgit Böhm-Ritter

Diesem Vorschlag folgt nun das UNESCO Welterbe-Zentrum in seinem Entscheidungsentwurf für das UNESCO-Welterbe-Komitee. „Alliance For Nature“ - Generalsekretär Christian Schuhböck geht davon aus, dass das Komitee der Empfehlung des Welterbezentrums folgen wird: „Wie das in 90 Prozent der Fälle ist.“ Schuhböck erwartet, dass bereits im Oktober eine Beratungskommission, bestehend aus internationalen Experten, die sogenannte „Advisory Mission“, im Welterbegebiet Fertö-Neusiedler See eintreffen wird.

Das war schon einmal der Fall, nämlich als das Hotel Pannonia Tower in Parndorf mit einer Höhe von 73 Metern in Planung stand. Nachdem die Experten-Kommission der UNESCO eingeschaltet worden war, wurde der Tower in einer Höhe von 47 Metern realisiert. Zum Vergleich: Die unweit von Parndorf geplanten Windräder in Neusiedl und Weiden sollen bis zu 244 Meter hoch werden.

UNESCO-Forderung: Planung und Umsetzung aller Tourismusprojekte aussetzen

Der Welterbe-Status der Region Fertö-Neusiedler See wird in Riad nicht gefährdet sein. Die „Rote Liste“ der gefährdeten Welterbestätten dürfte (noch) kein Thema sein. Dass eine Entsendung einer „Advisory Mission“ empfohlen wird, wertet die Umweltorganisation „Alliance for Nature“, die in ihrem Anliegen von den regionalen Vereinen „Freunde des Neusiedlersees“ unterstützt wird, allerdings als starkes Symbol und großen Erfolg. Auch weil im Entscheidungsentwurf des UNESCO-Welterbe-Komitees die Vertragsstaaten Österreich und Ungarn aufgefordert werden, die Aussetzung der Planung und Durchführung aller tourismusbezogenen Entwicklungsprojekte entlang des Seeufers in Erwägung zu ziehen. Und zwar solange, bis eine gemeinsame Bestandsaufnahme aller bestehenden und geplanten touristischen Einrichtungen entlang des Seeufers durchgeführt und deren Auswirkungen auf die Welterbestätte geprüft worden sind.