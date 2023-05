Zugunfall in Kittsee: Strecke eine Woche gesperrt

Derzeit wird weiter an der Bergung der verunfallten Wagen gearbeitet. Diese gestalte sich aufgrund der Lage unter einer Autobahnbrücke bei Kittsee als schwierig. „Sobald die Wagen entfernt worden sind, wird die beschädigte Infrastruktur (Oberleitung und Gleisanlage) wieder hergestellt. Aus derzeitiger Sicht sollte die Strecke ab Dienstag nächste Woche wieder befahrbar sein“, heißt es von ÖBB-Pressesprecherin Maria Magdalena Pavitsich.

Am Sonntagabend, 21.40 Uhr, sind wie berichtet im Bereich des Bahnhofs Kittsee zwei Züge unter der Autobahnbrücke der A6 seitlich zusammengestoßen. Es kamen keine Personen zu Schaden, allerdings sind mehrere Wagen entgleist und Oberleitung und Gleisanlagen wurden beschädigt. Ein Brand der Oberleitung konnte rasch gelöscht werden. Die Unfallstelle wurde großräumig abgesperrt. Durch die Entgleisung ist eine geringe Menge an Gefahrgut ausgetreten, die sogleich von der Feuerwehr gebunden werden konnte. Laut ÖBB-Sprecherin besteht daher keine Gefahr für Anrainer und Umwelt.

Waggons entgleist Zwei Güterzüge am Bahnhof Kittsee zusammengestoßen

Schwieriger Feuerwehreinsatz

Die Bergung des mit rund 55 Tonnen Salpetersäure gefüllte Waggons stellte sich laut eines Berichtes des Landesfeuerwehrkommandos Burgenland herausfordern dar.

Gemeinsam mit Vertreter der Herstellerfirma aus Deutschland und der ÖBB wurde am Montag in Abstimmung mit dem Schadstoffexperten des Landesfeuerwehrverbandes die Vorgangsweise für die Bergung festgelegt. Dafür wurde neben den schon eingesetzten Wehren der Umgebung gegen 15:30 Uhr der Gefahrengutzug des Landesfeuerwehrverbandes alarmiert. Unter schwerem Atemschutz und Vorgehen mit Schutzanzügen der Schutzstufe 2 wurde gegen Abend mit den Umpumparbeiten begonnen.

Die Trupps durchliefen im Anschluss den Dekontaminationsplatz um sicherzustellen, dass keine Schadstoffverschleppung stattfindet.

Die Feuerwehren aus Kittsee, Pama, Parndorf, Gols, Neusiedl am See, Weiden am See, Kaisersteinbruch, Eisenstadt, St. Georgen, Pinkafeld und Markt Allhau standen mit 30 Fahrzeugen und 85 Mitgliedern im Einsatz.

Änderungen im Fahrplan

Durch die weiterhin andauernden Aufräum- und Reparaturarbeiten nach dem Unfall kommt es für Kundinnen und Kunden nach Angabe der ÖBB zu folgenden Änderungen für Fahrgäste:

Von Parndorf nach Bratislava-Petržalka fährt für Züge der Linien REX6 und S60 ein Schienenersatzverkehr mit Bussen.

Für Züge der Linie REX6 ist von Bratislava-Petržalka nach Bruck/Leitha ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

Die Züge der Linie REX6 mit Planabfahrt Bratislava-Petržalka zur Minute 46 fallen zwischen Bratislava-Petržalka und Gattendorf aus. Züge fahren ab Gattendorf Richtung Wien.

Als alternative Ersatzbeförderung zwischen Wien Hbf und Bratislava hl. st. stehen auch die Züge der Linie REX8 über Marchegg zur Verfügung. Tickets Richtung Bratislava werden auch in den Zügen der Linie REX8 über Marchegg anerkannt.

IC44 und IC45 werden zwischen Wien Hauptbahnhof und Bratislava-Petržalka vorerst nicht fahren.

RJX160 und RJX167 fährt zwischen Wien Hauptbahnhof und Bratislava hl. st. im Schienenersatzverkehr.

Die ÖBB rät, eine verlängerte Reisezeit einzuplanen und kurz vor Reiseantritt die jeweiligen Verbindungen zu prüfen.

Keine Nachrichten aus Neusiedl mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.