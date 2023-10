Kabarett: Burgenländischer Militärpfarrer feiert in St. Andrä Premiere

Die Premiere wurde gemeinsam von dem Verein „Freunde des Klosters Maria Schutz in St. Andrä am Zicksee“ und der Militärpfarre Burgenland veranstaltet.

Mit pointierten Witzen bespickt meisterte Militärdekan Alexander Markus Wessely sein neuestes Kabarettstück in der Rolle eines Oberkellners in einem Wiener Kaffeehaus. Dabei fiel auf, dass der burgenländische Militärdekan das Schauspielhandwerk nicht erst während seiner Schauspielausbildung an der Schauspielschule Krauss erlernt haben musste, sondern diese außergewöhnliche Begabung wohl schon durch seine Abstammung aus der Dynastie Wessely-Hörbiger seit der Geburt im Blut gehabt haben durfte. Sein vielseitiges Talent stellte Wessely bereits mehrfach durch die gleichzeitige Verkörperung unterschiedlicher Charakterrollen auf der Bühne, aber auch bereits während seiner Schul- und Studienzeit mit der Absolvierung zahlreicher Ausbildungen unter Beweis. So verfügt er über eine abgeschlossene Berufsausbildung als Elementarpädagoge sowie der Studienrichtungen Theaterwissenschaften und Pädagogik, als auch Theologie, jeweils im Doktorgrad.

Kasperltheater im Vorprogramm

Ein Herz für Kinder bewies Militärpfarrer Wessely mit seinem Vorprogramm, einem Kasperltheater für die Kleinen. Mit dem Titel „Immer Ärger mit der Hexe!“ begeisterte der gelernte Kindergartenpädagoge zahlreiche Kinder in St. Andrä. Auf die „ungewöhnliche Gegensätzlichkeit“ zwischen seinem Beruf und Hobby bzw. seiner geistlichen Berufung und seinem schauerspielerischen Talent in den Schlussworten von Vzlt. Georg Pölzer angesprochen, verwies Wessely auf die Tatsache, dass es dabei eigentlich vielmehr Gemeinsamkeiten gäbe, als man zunächst dächte. Ihm zufolge wäre ein Schauspieler nichts ohne sein Publikum wie auch eine Liturgie ohne Gott keinen Sinn ergeben würde. In beiden Fällen werde versucht, eine Wirklichkeit wiederzugeben.

Soziales Engegement als Antrieb schauspielerischen Wirkens

Mit seinen Auftritten als Schauspieler lukriert Wessely stets Einnahmen, die er zur Gänze sozialen Zwecken zuführt. Diese Benefizveranstaltungen gestaltet er meist als Einpersonenstück, St. Andrä am Zicksee. Den Reinerlös aus beiden Veranstaltungen in St. Andrä am Zicksee werde er gemeinsam mit Vzlt. Georg Pölzer den VinziWerken in Wien überreichen. Dort sollen damit Lebensmittel für die ärmsten Menschen unserer Gesellschaft angekauft und verteilt werden. Für die „Freunde des Klosters Maria Schutz in St. Andrä am Zicksee“ war es laut Vereinsobmann Martin Brasch ein „besonderes Herzensanliegen“ mit der Organisation dieses Theaterabends einen Beitrag zu einer gelebten Nächstenliebe leisten zu können. Sein Dank gilt dem burgenländischen Militärpfarrer, der dieses Projekt in St. Andrä am Zicksee ermöglicht und realisiert hat.

Verein lädt zur nächsten Veranstaltung

Schon am 17. November laden die "Freunde des Klosters Maria Schutz in St. Andrä am Zicksee" zu ihrer nächsten Veranstaltung in St. Andrä ein. Gemeinsam mit dem "forum martinus" und dem "Forum Erwachsenbildung der Diözese Eisenstadt" wird der letzte Chefredakteur der gedruckten Ausgabe der "Wiener Zeitung", Mag. Thomas Seifert, von seinen Erlebnissen bei seinen Frontberichterstattungen aus der Ukraine berichten. Der Vortrag findet im Saal des ehemaligen Gasthofes Seywerth ab 18:30 Uhr statt.