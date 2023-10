Feierliche Eröffnung des neuen Gemeindeamts in Neudorf

Am Samstagvormittag um 10 Uhr war es soweit: Das neue Gemeindeamt Neudorfs wurde eröffnet. „Ich danke an dieser Stelle allen, die ihr Können und ihre Leistung eingebracht haben, dass unser neues Gemeindeamt so schön und so zweckmäßig geworden ist“, bedankt sich Neudorfs Bürgermeister Karel Lentsch (SPÖ) bei den vielen Zusehern und Ehrengästen der Eröffnungsfeier.

Baukosten um 350.000 Euro unterschritten

Das 360 Quadratmeter große Gemeindeamt, welches das alte ersetzt, wurde ganz im traditionellen Burgenlandstil erbaut. In seiner Rede erwähnt der Bürgermeister, dass nicht nur alle zeitlichen Vorgaben erfüllt werden konnten, sondern auch die Baukosten um ungefähr 350.000 Euro unterschritten werden konnten. Er meint in seiner Rede: „Wir alle in Neudorf können stolz sein – auf das, was wir bisher geschaffen haben und auf die anderen Vorhaben, die bereits in Vorbereitung sind.“

Landeshauptmann Hans Peter Doskozil sprach der Gemeinde Lob für deren bodenständigen, aktiven Weg in die Zukunft aus. Er meint anerkennend: „Neudorf steht mit seinem aktiven Dorfleben und der Pflege des kroatischen Kulturguts beispielhaft für die positive Entwicklung des Burgenlandes und des harmonischen Zusammenlebens in unserem Heimatland.“

Nach den Reden des Landeshauptmanns und des Bürgermeisters segnete auch Ortspfarrer Franz Borenitsch das neue Gebäude. Musikalisch begleitet wurde die Eröffnungszeremonie von den Kindern des Kindergartens Neudorf mit zwei Liedern sowie von der Tamburizza-Gruppe mit burgenlandkroatischen Klängen. Im Anschluss konnten alle Anwesenden das neue Gebäude von oben bis unten besichtigen und sich in das Gästebuch eintragen.

Abschließend lud die Gemeinde Neudorf die zahlreichen Interessierten aus dem ganzen Bezirk zu einem Mittagessen in die Veranstaltungshalle ein. Dort saßen dann sicher 300 Gäste bei Blunzengröstl, hausgemachten Bratwürsten und Krautfleckerl beisammen und zelebrierten die große Eröffnung.