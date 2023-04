Kittsee: Gruppenpraxen als neues Modell im Burgenland

Alois Lingitz ist bereits seit 35 Jahren als praktischer Arzt in Kittsee. Ins Burgenland zog es ihn damals nach seinem Studium aufgrund eines Ärzteüberschusses in Wien, geblieben ist er schließlich wegen der Liebe. Inzwischen denkt er langsam an die Pension und suchte wegen seiner in den letzten 10 bis 15 Jahren stark gewachsenen Ordination nach einem zweiten Arzt, bzw. einer zweiten Ärztin, die er in Claudia Hausberger-Moser auch gefunden hat.

Lingitz und Hausberger-Moser betreiben nun seit rund einer Woche eine der ersten, wenn nicht die erste Gruppenpraxis für Allgemeinmedizin im Burgenland, was für den Patienten auch verlängerte Öffnungszeiten bedeutet - im konkreten Fall ist nun auch donnerstags geöffnet. Die Zusammenarbeit von Lingitz und Hausberger-Moser wird jedoch eine kurze sein, da Lingitz noch im Laufe des Jahres in Pension gehen wird. Eine weitere Nachfolgerin, die zusammen mit Hausberger-Moser Lehrpraxis gemacht hat, steht jedenfalls schon in Aussicht.

Die gebürtige Steiererin Claudia Hausberger-Moser ist bereits seit 2010 in Kittsee. Sie studierte in Graz, war für das letzte Jahr im klinischen Praktikum in Zürich und auch sie verschlug es wegen mangelnder Turnusplätze ins Burgenland. Hier geblieben ist sie schließlich ebenfalls wegen der Liebe. Ende Februar absolvierte sie die Facharztausbildung für Innere Medizin und ist nun Fachärztin für Allgemeinmedizin und Innere Medizin.

