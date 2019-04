"Am Ende der Präsentation wurde eine Karte gezeigt, die bestätigt, was wir befürchtet haben: Bruck, Bruckneudorf und die ganze Parndorfer Platte sind darauf als mögliche Fläche für das Projekt eingezeichnet. In Wirklichkeit nimmt uns die ÖBB überhaupt nicht ernst.“

Bürgermeister Wolfgang Kovacs, (LIPA), Parndorf

„Aus unserer Sicht ist das hier nicht machbar. Dafür ist die Region zu dicht besiedelt und zu belastet.“

Brucks Bürgermeister Gerhard Weil

„Ich kann mich jetzt nicht an eine Aussage von Minister Hofer erinnern, dass Parndorf nicht in Frage kommt. Aber entschieden wird erst Ende des Jahres.“

Alexander A. Schierhuber, „Breitspur Planungsgesellschaft“