Le Burger tauscht am „French Fry Day“ Erdäpfel gegen Gratis-Pommes

In den USA begeht man den „National French Fry Day“ schon länger - meist mit kostenlosen oder stark vergünstigten Pommes. In Österreich steigt jetzt auch Le Burger ein. Heute, Donnerstag (13. Juli), gibt es in allen Restaurants eine kuriose Umtauschaktion: Alle Gäste, die einen Erdäpfel zu Le Burger bringen, erhalten im Tausch (bei Bestellung einer Hauptspeise) kostenlose Pommes. Das Angebot gilt nur heute und nur einmal pro Person.

Ungeklärt ist bis heute übrigens die Frage, wer Pommes frites erfunden hat. Eine Theorie besagt, dass die Belgier die ersten waren, die Kartoffeln in dünne Scheiben oder Streifen schnitten und in heißem Fett frittierten. Dies soll im 18. Jahrhundert gewesen sein, als die Bewohner des Maastals in der Nähe von Dinant im Winter keine Fische fangen konnten und stattdessen Kartoffeln wie Fischfilets zubereiteten.

Eine andere Theorie besagt, dass die Franzosen die Erfinder der Pommes frites sind, da sie im 18. Jahrhundert damit begannen, frittierte Lebensmittel auf Wagen zu verkaufen, die „frites“ genannt wurden. Schließlich gibt es noch eine spanische Version, die besagt, dass die Spanier die Kartoffeln aus Südamerika nach Europa brachten und sie dort zum ersten Mal frittierten. Wie dem auch sei, die Pommes frites wurden weltweit populär, vor allem durch die amerikanischen Soldaten des Ersten Weltkriegs, die sie in Belgien kennenlernten und sie „french fries“ nannten, weil sie die Unterscheidung zwischen Franzosen und Belgiern nicht so streng nahmen ...