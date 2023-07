Bau, Gastro, Handel: Arbeitslosigkeit steigt im Neusiedler Bezirk

Was sich am österreichischen Arbeitsmarkt schon seit mehreren Monaten zeigt, ist nun auch im Bezirk Neusiedl am See eingetroffen: Die Arbeitslosenzahlen steigen wieder. „Was sich bereits im 1. Quartal abgezeichnet hat – hat sich zur Jahresmitte bestätigt. Statt einem Minus steht ein Plus vor der Arbeitslosigkeit“, zieht Petra Beidl, Geschäftsstellenleiterin des Arbeitsmarktservice (AMS) Neusiedl/See, ein wenig erfreuliches Resümee zur Jahreshälfte. Vor dem Hintergrund der eher schwachen wirtschaftlichen Entwicklung sei der Anstieg allerdings noch als moderat zu bezeichnen.

Arbeitsmarktentwicklung im Neusiedler Bezirk

Im Durchschnitt blieben im ersten Halbjahr rund 1540 Personen ohne Job – dass bedeutet ein Plus von 2,4 Prozent im Vergleich zu 2022. Noch deutlicher zeigt sich die Trendwende bei den offenen Stellen, von denen es gleich um 38,4 Prozent weniger gab.

Dass der Trend am Arbeitsmarkt wohl in diese Richtung weitergehen wird, zeigen die Juni-Zahlen, die sich noch deutlicher vom Vergleichsmonat 2022 abheben als der Halbjahresvergleich: Die Arbeitslosigkeit ist im Vormonat um 4,2 Prozent gestiegen, die Zahl der offenen Stellen hat sich um 41,6 Prozent verringert. Das AMS meldet im Juni 399 offene Arbeitsstellen im Neusiedler Bezirk.

Vor allem die rückläufige Auftragslage in der Baubranche dürfte für die steigende Arbeitslosigkeit verantwortlich sein, darauf deutet auch die bei den Männern mit 8,7 Prozent höher angestiegene Arbeitslosigkeit. Beidl nennt aber auch die Bereiche Beherbergung und Gastronomie sowie Handel.

AMS-Fokus: Qualifizierung von Fachkräften

„2023 legen wir den Fokus auf die Qualifizierung von künftigen Fachkräften. Im Pflegebereich haben wir bereits erfolgreich gestartet – 13 motivierte Männer und Frauen haben mit der Ausbildung zur Pflegeassistenz im April gestartet. Eine Ausbildung zur Heimhilfe hat erfolgreich mit neun Teilnehmerinnen und Teilnehmern im Mai begonnen“, erklärt Beidl.

Im Rahmen der Fachkräfte-Offensive Burgenland „Transport und Logistik“ haben eine Frau und acht Männer eine Ausbildung im März begonnen. Gut gelungen sei die Integration der Langzeitarbeitslosen. Gegenüber Juni 2022 sind hier 116 Personen (33,8 Prozent) weniger beim AMS gemeldet. Unterstützend war hier das Programm Sprungbrett.

Die Arbeitslosenquote im Neusiedler Bezirk von 5,4 Prozent im Mai liegt übrigens knapp über dem Burgenlandschnitt, jedoch unter der Österreichquote (5,9 Prozent).