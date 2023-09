Illmitz: Wechsel in der Amtsleitung

Im Rahmen der Gemeinderatssitzung am 25. September wurde die Gemeindemitarbeiterin Tina Fleischhackeram 25. September einstimmig zur neuen Leiterin des Gemeindeamts Illmitz bestellt. Sie konnte sich gegen eine weitere Bewerberin durchsetzen, die den Anforderungen des Amtes auf dem Papier nicht vollends gerecht wurde. Damit tritt sie die Nachfolge von OAR Josef Haider an, der nach 31 Dienstjahren in der Gemeinde per 1. Dezember 2023 seinen verdienten Ruhestand antreten wird. Das gesamte Team der Marktgemeinde Illmitz wünscht Tina Fleischhacker für ihre künftige Aufgabe im Dienste der Illmitzer Gemeindebürger alles Gute, viel Erfolg und freut sich auf eine gute Zusammenarbeit!

In der Folge gibt es nun eine weitere Ausschreibung der Gemeinde für die Stelle eines Gemeindebediensteten im Gemeindebereich und Seebad, für Arbeitsbeginn 01. Jänner 2024.