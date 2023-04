Frischer Wind in Winden mit neuer Amtsleiterin

Werbung

Mit Antritt der wohlverdienten Pension des bisherigen Amtsleiters, dem Oberamtsrat Gerhard Scherbl kommt es in Winden am See zu einer Zeitenwende. Nach 39 Jahren im Dienste der Gemeinde verabschiedete sich Gerhard Scherbl am 1. April und übergibt an seine Nachfolgerin Sabrina Kaps. Diese hat sich gemeinsam mit ihrem Vorgänger die letzten sieben Jahre auf ihre neue Position vorbereitet.

Die 27-jährige Windenerin schloss das Pannoneum in Neusiedl am See ab. Sie bewarb sich für eine Stelle als Gemeindemitarbeiterin, welche sie 2016 begann. 2018 absolvierte sie die Verwaltungsdienstprüfung. Die letzten Jahre arbeitete sie bereits gemeinsam mit ihrem Vorgänger. Bürgermeister Preiner dankt dem scheidenden Oberamtsrat Gerhard Scherbl herzlich und „wünscht ihm für die Pension weiterhin alles Gute“. Der neuen Amtsleiterin wünscht Preiner „weiterhin viel Engagement und gute Zusammenarbeit.“

