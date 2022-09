Golserin mit Adelstitel im Zeichen der Weintraube

Werbung

Im Rahmen der Eröffnungsfeierlichkeiten der Wein & Genusstage in Eisenstadt wurde die Burgenländische Weinkönigin Susanne I. zur Österreichischen Weinkönigin gekrönt. Die Golserin übernimmt das Amt von Diana I. aus Niederösterreich, welche seit 2020 das Amt der Österreichischen Weinkönigin ausgeübt hat.

Die neu amtierende Österreichische Weinkönigin Susanne Riepl hat die ehrenvolle Aufgabe, die Österreichischen Weine im kommenden Jahr bei Veranstaltungen im In- und Ausland zu präsentieren und zu bewerben. Die 21-Jährige studiert an der Universität für Bodenkultur in Wien Agrarwissenschaften. Sie stammt aus einem großen burgenländischen Weinbaubetrieb, in dem sie auch fleißig mithilft und neben ihrem Studium arbeitet.

„Susanne I. hat als Burgenländische Weinkönigin in den letzten zwei Jahren sehr selbstbewusst und engagiert hervorragende Arbeit geleistet. Sie konnte wertvolle Erfahrungen sammeln, die auch ihrer neuen Aufgabe als Österreichische Weinkönigin zu Gute kommen werden. Ich wünsche Susanne I. mit ihrem neuen Amt viel Freude und Erfolg“, so Nikolaus Berlakovich, Präsident der Burgenländischen Landwirtschaftskammer.

Susanne ist übrigens nicht die erste Weinkönigin in ihrer Familie. 28 Jahre vor ihrer Krönung zur burgenländischen Weinkönigin durfte diese Zeremonie auch schon ihre Mutter Christine erleben.

Keine Nachrichten aus Neusiedl mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.