Der SPÖ-Nationalratsabgeordnete Maximilian Köllner hat sich im Vorfeld der Gemeinderatswahlen im Burgenland im Herbst bereiterklärt das Bürgermeisteramt in Illmitz (Bezirk Neusiedl am See) zu übernehmen.

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at