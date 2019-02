Schlepper im Burgenland nach Fluchtversuch festgenommen .

Beim Versuch, drei Männer illegal nach Österreich zu bringen, ist am Mittwoch ein Schlepper im Burgenland gescheitert. Der Mann geriet nach dem Grenzübertritt bei Andau (Bezirk Neusiedl am See) in eine Schwerpunktkontrolle der Polizei.