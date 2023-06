„Pilgrim“-Zertifizierung für den Neusiedler Cluster „Klosterschule“

Passend zum Motto „Bewusst leben – Zukunft geben“ ist das nachhaltige Gemeinschaftsprojekt aus Neusiedl am See entstanden. Mit der Sammelaktion im vergangenen Winter unterstützten die Schülerinnen und Schüler sowie die Kindergartenkinder und ihre Pädagoginnen und Pädagogen die Weihnachtsaktion des Samariterbunds und überreichten zahlreiche gesammelte Pakete für Kinder und Familien, die von Armut betroffen sind.

Begleitet wurde diese Aktion von einem Zusammentreffen der 4B Klasse der Mittelschule, der 4a der Volksschule und den Vorschulkindern des Kindergartens im Turnsaal der Klosterschule. Gemeinsam ging man der Frage nach “Warum beschenken Menschen einander an Weihnachten?” Im gemeinsamen Gespräch wurde klar, dass es schön ist, einander zu helfen und dass Schenken Freude bereitet. So konnte kurz vor Weihnachten ein LKW des Samariterbundes mit Paketen für Kinder in Not befüllt werden.

Beim diesjährigen Pilgrim-Zertifizierungsfest Anfang Juni in Wien erhielten die neu hinzugekommenen Einrichtungen die Ehrung – so auch die Neusiedler Bildungseinrichtungen, die mit solchen Projekten bewusst Nachhaltigkeit in den Alltag der Kinder integrieren. „Es ist schön zu sehen, wie gut die Zusammenarbeit zwischen den drei Bildungseinrichtungen des sogenannten „Campus Klosterschule“ funktioniert. Die Vorschulkinder der Mäusegruppe vom Kindergarten Gartenweg, die 4a Klasse der Volksschule und die 4B der Mittelschule haben ein einzigartiges Projekt der Nächstenliebe auf die Beine gestellt und dafür mit der „Pilgrim-Zertifizierung“ eine besondere Auszeichnung erhalten. Ich freue mich sehr über das Engagement der Pädagoginnen und Pädagogen der Einrichtungen und die Motivation der Kinder und Jugendlichen, um solche Aktionen gemeinschaftlich zu erarbeiten,“ gratuliert Bürgermeisterin LAbg. Elisabeth Böhm zur „Pilgrim-Zertifizierung“.

