Tamburizza: Parndorfer Orchester sucht Nachwuchs

Wer an Tamburizza-Musik denkt, hat wohl in erster Linie Folklore im Kopf. Vielleicht sogar etwas verstaubt. In Parndorf wird der ungeübte Konzertbesucher aber schnell einmal eines Besseren belehrt. Denn dort holt das Tamburizzaorchester „Ivan Vukovic“ unter der Leitung von Johann Maszl aus dem slawischen Zupfinstrument Melodien hervor, die man sonst nur in Mozart-, Haydn- oder gar Rolling Stones- und Metallica-Konzerten hört.

22 Mitglieder zählt man derzeit im Parndorfer Orchester und damit das so bleibt, pflegt man seit jeher eine aktive Nachwuchsausbildung. Jedes zweite Jahr werden neue Mitglieder aufgenommen und im Tamburizza-Spiel unterrichtet. Normalerweise. Corona hat auch hier einen Strich durch die Rechnung gemacht. „Wir haben ein Loch von vier Jahren“, sagt Johann Maszl gegenüber der BVZ. Er sei froh, dass in dieser Zeit mit wenigen Proben und kaum Auftritten niemand ausgefallen sei, die Nachwuchsausbildung sei aber auf der Strecke geblieben.

Nun wirbt man intensiv und in humoriger Art und Weise um den Nachwuchs. In den Social Media Kanälen des Vereines heißt es etwa „Komm an Bord und werde Teil einer verrückten Crew“. Der Hauptfokus liegt dabei zwar auf der Jugend, aber jeder zwischen 8 und 99 Jahren ist willkommen. Die Anmeldung für die Anfängergruppe findet am Montag, 27. Feber, um 17 Uhr im Container der Tamburizza-Gruppe hinter dem Parndorfer Gemeindeamt statt. Dass das Tamburizzaorchester in der Freizeitgestaltung der Parndorferinnen und Parndorfer im Laufe der Jahre große Konkurrenz bekommen hat, ist Johann Maszl bewusst. 1969 begann das Orchester mit unglaublichen 120 Mitgliedern. Jeden Tag wurde geprobt und bereits nach zwei Monaten ein recht anspruchsvolles Konzert gegeben.

„Damals gab es uns und Fußball – und am Mittwoch den Kasperl im Fernsehen“, erinnert sich Maszl zurück. Heute ist die Auswahl ungleich größer. Alleine in Parndorf gibt es rund 35 Vereine.

Neue Wege im Unterricht

Auch der Unterricht hat sich verändert. Standen früher zuerst Noten und rhythmisches Klatschen am Stundenplan, so geht es heute gleich mit dem Instrument los. „Die Kinder brauchen wesentlich schneller Erfolge, da die Ausdauer und die Konzentrationsfähigkeit nicht sehr ausgeprägt sind. Habe ich noch vor 30 Jahren mit einer Anfängergruppe eine Stunde proben können, so ist das heute nur mehr eine Viertelstunde möglich, danach gehen wir in den Spielmodus.“

In Geschicklichkeits- und Koordinationsspielen wird das Zusammenspiel der linken und rechten Gehirnhälfte trainiert und somit wichtige Fähigkeiten für das Tamburizzaspielen erlernt. Der Erfolg gibt Maszl recht: Auch wenn nur ein Bruchteil der Anfänger so lange dabei bleibt, um es in die Gruppe der „Großen“ zu schaffen, wird dort dann allerdings auf höchstem Niveau musiziert. Vier Goldmedaillen hat das Tamburizzaorchester „Ivan Vukovic“ bei Bewertungsspielen in Kroatien bereits gewonnen.

