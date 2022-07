KH Kittsee: Start für Akutgeriatrie im Herbst

Werbung

Ab September nimmt das neue Department für Akutgeriatrie und Remobilisation (AG/R) in Kittsee die ersten Patientinnen und Patienten auf und bietet damit erstmals im Burgenland spezielle Therapien für die ältere Generation an. Die Anmeldung ist ab sofort über den Haus- oder Vertrauensarzt möglich. 24 stationäre und vier ambulante Betreuungsplätze wird es geben.

Die Departments werden vor allem Personen ab 65 Jahren behandeln (im Bedarfsfall auch jüngere), die nach akuten Erkrankungen oder chronischen Beschwerden den oft beschwerlichen Weg zurück in ihren Alltag im gewohnten Umfeld noch vor sich haben. Dies wird in einer AG/R multiprofessionell unterstützt.

Die Patientinnen und Patienten können beispielsweise nach orthopädischen Operationen wieder mobilisiert werden oder es werden altersbedingte Einschränkungen bei der Verrichtung alltäglicher Tätigkeiten therapiert.

Auch verzögerte Heilungsverläufe nach Eingriffen werden in der AG/R behandelt. Unterschieden wird dabei in der Therapie zwischen einem dreiwöchigen stationären Aufenthalt oder einem ambulanten Programm, bei dem die Personen täglich nach Hause zurückkehren.

Zwei Millionen Euro wurden in die AG/R in Kittsee investiert. Sie soll bis 2030 an den geplanten neuen KH-Standort in Gols übersiedeln.

