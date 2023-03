Startschuss in Podersdorf: Mit luftigen Stunts in die Radsaison

Werbung

Mit einer attraktiven Radveranstaltung begrüßt die Region Neusiedler See am 11. März nicht nur den frühesten Frühling Österreichs, sondern auch die heurige Radsaison. Los geht es um 11 Uhr am Platz der Champions in Podersdorf.

Gestartet wird mit der "Masters of Dirt - Big Air Show" in Podersdorf am See. Am Programm der kostenlosen Veranstaltung stehen zahlreiche Attraktionen. Die Radprofis von Masters of Dirt beeindrucken mit spektakulären Kunststücken bei der Big Air Show. Das eigene Fahrrad wird beim ÖAMTC Radcheck frühlingsfit gemacht und wer noch auf der Suche nach dem passenden Rad ist, wird vielleicht bei der Radmesse fündig. Auf die Kinder warten ein Hindernisparcours der laketownRIDERS und eine Sprintchallenge. Wer eine Ausfahrt rund um den Neusiedler See genießen möchte, kann dies auf 30 km der original Austria Triathlon Radstrecke tun.

Nach diesem "Anradel-Auftakt" gibt es im März und April noch viele weitere "Losradel-Veranstaltungen" und Radmessen rund um den Neusiedler See. Eine davon ist das "Losradeln: 8 Gemeinden - 8 Genussorte". Hier erwartet die Gäste eine gemütliche Rad-Rundfahrt mit Genussstationen sowie musikalischen Darbietungen in den Orten Klingenbach, Mörbisch, Oggau, Oslip, Rust, Siegendorf, St. Margarethen und Trausdorf.

Alle Informationen zum Anradeln im gesamten Burgenland gibt es auf der Website des Burgenland Tourismus: https://www.burgenland.info/anradeln-im-burgenradland

