Die derzeit unbekannten Täter gelangten in Apetlon, Bezirk Neusiedl am See, durch Aufbrechen eines Sektionaltores in die Weinlagerhalle. Dabei hatten diese es dabei auf in der Halle lagernden hochpreisige Flaschenweine abgesehen.

Eine genaue Schadenssumme konnte derzeit noch nicht erhoben werden, das Landeskriminalamt ermittelt.

