Aqua Splash Gols: Pächter für Badrestaurant gesucht

Amtsleiter Dieter Horvath (l.) und Bürgermeister Kilian Brandstätter (r.) bedankten sich bei bei den Pächtern Walter und Karin Reiner für die jahrelange gute Zusammenarbeit. Foto: Gemeinde Gols

Werbung

D as Restaurant im Aqua Splash Freibad ist eng mit der Familie Reiner verbunden. Seit vielen Jahren verwöhnen Karin und Walter die Gäste in und außerhalb der Badesaison. Nun bricht ein neues Kapitel im Leben der Reiners an, es geht in den Ruhestand.