Golser Bürgermeister eröffnete mit Köpfler die Freibad-Saison

Mit dem traditionellen Kopfsprung des Bürgermeisters stimmt man sich in Gols auf eine vielversprechende Saison ein. Den Sprung ins wahrlich kühle Nass von 17 Grad wagten neben dem Ortschef Kilian Brandstätter auch die drei Mittelschüler Johannes Zeissler, Benjamin Luntzer und Ben Procza sowie Feuerwehrtaucher Clemens Leitner. Letzterer nutzte die Eröffnung des Freibades gleich für eine Trainingseinheit.

Im Vorjahr zählte man im Golser Aqua Splash über 51.000 Besucher. „Es war nach 2003 das zweitstärkste Jahr“, erzählt Bademeister Harald Moser. Für das heurige Jahr hofft er auf ähnlich viele Besucher.

Im Vorjahr konnte man erfolgreich bilanzieren und sogar einen Überschuss erwirtschaften. „Deshalb haben wir die Eintrittspreise auch nicht angehoben, obwohl auch wir mit den höheren Energiepreisen zu kämpfen haben“, lässt Moser im BVZ-Gespräch wissen. Die Menschen hätten mit der Teuerung ohnehin genug zu kämpfen, die moderaten Preise seien ein Entgegenkommen der Gemeinde.

Gefeiert wurde am heutigen Eröffnungstag übrigens auch der Einstand des neuen Bademeisters: Robert Csapo schloss erst kürzlich seine Ausbildung ab und trat am Freitag mit Vorfreude auf die kommende Badesaison seinen Dienst im Aqua Splash an.

